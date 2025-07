Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfallflucht

Zeugenaufruf

Lahr (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Verkehrszeichen beschädigt und anschließend das Weite gesucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Unbekannte im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 7 Uhr von der Draisstraße kommend in die Senefeldstraße eingebogen und hierbei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. An der Unfallstelle aufgefundene Fahrzeugteile deuten auf eine blaue Mercedes E-Klasse als mögliches Unfallfahrzeug hin. Zeugen, die sachdienliche Hinweis geben können, werden unter der Rufnummer 07821 277-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

