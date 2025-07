Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B3/L67 - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Freitag vor einer Woche (27.06.2025) hat sich im Kreuzungsbereich der B3/L67 bei Baden-Baden auf Höhe der Abzweigung nach Sandweier ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein silberner Suzuki gegen 8:30 Uhr die B3 in Richtung Baden-Baden befahren haben. Ein in Richtung Rastatt entgegenkommendes Fahrzeug, ein weißer Mercedes, soll sich auf der Abbiegespur nach Sandweier befunden haben, als es beim Abbiegevorgang zu einer Kollision beider Verkehrsteilnehmer kam. Beide Unfallbeteiligten gaben während der Unfallaufnahme an, dass deren Ampelanlage jeweils Grünlicht zeigte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer: 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/af

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell