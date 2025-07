Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Fahrradfahrer leicht verletzt

Wolfach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin kam es am Mittwochnachmittag in der Vorstadtstraße. Eine 85-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 16:15 Uhr die L96 in Fahrtrichtung Langenbach und wollte nach links auf den Parkplatz eines Geldinstituts einfahren. Bei dem Abbiegevorgang kollidierte sie mit einem ihr entgegenkommenden 39-jährigen Fahrradfahrer, der in Richtung Oberwolfach fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht und begab sich anschließend vorsorglich in ein naheliegendes Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

/vo

