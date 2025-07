Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruch in Firma

Rastatt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher hebelten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Bürofenster einer Firma im Berliner Ring auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere des Gebäudes. Ein aufgefundener Tresor wurde auf die Gebäuderückseite transportiert. Im Anschluss wurde mit einem Werkzeug eine Stahltüre geöffnet, um in einen Lagerraum und in ein Nebengebäude zu gelangen. Der Tresor wurde von den Unbekannten vor Ort gewaltsam geöffnet. Der Diebstahlschaden konnte bisher noch nicht genau beziffert werden. Ob dieser besonders schwerer Fall des Diebstahls im Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in das gleiche Objekt am 25. Juni dieses Jahres steht, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Rastatt.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell