POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Trunkenheitsfahrt und Widerstandshandlungen enden in Gewahrsamszelle

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Gleich mehrere Zwischenfälle in der Markgraf-Wilhelm-Straße brachten einem 69 Jahre alten Mann im Verlauf des Mittwochnachmittags nicht nur mehrere Strafanzeigen ein, sondern führten ihn auch in die polizeiliche Gewahrsamszelle. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann gegen 16:40 mit einem Auto die Markgraf-Wilhelm-Straße befahren und dabei gleich zwei Volkswagen einer 35-Jährigen sowie eines 40-Jährigen beschädigt haben. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Ein daraufhin bei dem Endsechziger durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille, weshalb in der Folge eine Blutentnahme erhoben wurde. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurden dem 69-Jährigen Handschließen angelegt. Überdies kam es während der Verbringung in ein nahegelegenes Klinikum seitens des renitenten Mannes zu verbalen Attacken und Widerstandshandlungen gegenüber den Polizeibeamten, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Infolge seines heftigen Widerstands wurde ein Polizeibeamter verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortführen. Auch der 69-Jährige trug bei seiner Überwältigung leichte Verletzungen davon. Ihr erwartet nun ein umfassendes Ermittlungsverfahren.

