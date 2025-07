POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Zigarettenautomat aufgebrochen

Offenburg (ots) - Ein überschlagenes Auto, vier Leichtverletzte und etwa 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Vorfahrtsmissachtung am Mittwochnachmittag an der Kreuzung der Platanenallee zum Südring. Eine 67 Jahre alte Hyundai-Fahrerin befuhr hierbei die Platanenallee in Richtung Messe. Weil an der ...

