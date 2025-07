Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Kreisverkehr übersehen

Ettenheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Rheinstraße zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall, bei dem sich ein 68-Jähriger leichte Verletzungen zuzog. Der Ford-Lenker befuhr gegen 1:20 Uhr die Rheinstraße Richtung Stadtmitte als er vermutlich aus Unachtsamkeit einen dort befindlichen Kreisverkehr übersehen haben und in der Folge auf diesen aufgefahren sein soll. Bei diesem Vorfall verletzte sich der 68-Jährige leicht und wurde zur weiteren Untersuchung mittels Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Am Ford entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, der genaue Sachschaden am Kreisverkehr kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell