Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Beleidigt und geschlagen

Lahr (ots)

Wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung muss sich seit Dienstagabend ein 22-Jähriger verantworten. Der Mann steht im Verdacht gegen 23 Uhr einen 20 Jahre alten Mann bei einem Streit in einem Supermarkt in der Tiergartenstraße beleidigt und mit einem Schlüssel in der Hand geschlagen und verletzt zu haben. Die Hintergründe zu dem Vorfall sind nun Teil eines Ermittlungsverfahrens.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell