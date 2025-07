Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Nächtlicher Störenfried

Gaggenau (ots)

Ein Betrunkener soll in der Nacht auf Dienstag in der Parkanlage in der Schulstraße durch Herumschreien die Nachtruhe gestört haben. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau konnte kurz nach 0:30 Uhr einen 37-Jährigen antreffen und erteilte ihm einen Platzverweis. Unter beleidigenden Gesten gegenüber den Polizeibeamten entfernte sich der Mann wenige Meter und ließ sich erneut unter einem Baum nieder. Nach erneuter Aufforderung den Park zu verlassen wurde der 37-Jährige kurz darauf in einem privaten Hof liegend festgestellt. Nach weiteren Beleidigungen und Anspucken der Einsatzkräfte wurde dem Mann nun der Gewahrsam erklärt und zum Ausnüchtern auf das Polizeirevier gebracht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

