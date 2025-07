POL-OG: Lahr - Handfester Disput

Gaggenau (ots) - Ein Betrunkener soll in der Nacht auf Dienstag in der Parkanlage in der Schulstraße durch Herumschreien die Nachtruhe gestört haben. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau konnte kurz nach 0:30 Uhr einen 37-Jährigen antreffen und erteilte ihm einen Platzverweis. Unter beleidigenden Gesten gegenüber den Polizeibeamten entfernte sich der Mann wenige Meter und ließ sich erneut unter ...

