POL-HS: Frau stürzt mit dreirädrigem Pedelec und zieht sich schwere Verletzungen zu

Geilenkirchen-Hünshoven (ots)

Eine 65 Jahre alte Frau aus Geilenkirchen zog sich am vergangenen Freitag (27. Juni) nach einem Sturz von ihrem dreirädrigen Pedelec schwere Verletzungen zu. Sie war gegen 14.40 Uhr mit ihrem Gefährt im Einmündungsbereich der Konrad-Adenauer-Straße / An der Friedensburg in Fahrtrichtung Frelenberg unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Pedelec auf die rechte Seite kippte. Ihre Verletzungen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

