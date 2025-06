Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 28.06.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz - Diebstahl von E-Scooter

Unbekannte Täter entwendeten am Freitag, den 27.06.2025, im Zeitraum von 07.50 Uhr bis 12.00 Uhr einen E-Scooter in Erkelenz. Das Fahrzeug stand auf dem Zehnthofweg und war mit einem Kettenschloss gesichert. Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Erkelenz der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle

Erkelenz - Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw

Am Freitag, den 27.06.2025, gegen 18.10 Uhr ereignete sich in Erkelenz an der Einmündung Krefelder Straße / Schulring ein Verkehrsunfall. Ein Pkw, welcher vom Schulring auf die Krefelder Straße einbiegen wollte, kollidierte hierbei mit einer Fahrradfahrerin, die mit ihrem Fahrrad den Radweg der Krefelder Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Sie wurde zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand zudem Sachschaden. Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Geilenkirchen - Fahrradfahrerin gestürzt

Am Freitag, den 27.06.2025, gegen 14.40 Uhr befuhr eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pedelec die Straße "An der Friedensburg" in Geilenkirchen-Hünshoven. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrradfahrerin zu Fall und stürzte auf den dortigen Radweg. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Sturz schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung durch einen Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. An dem Pedelec entstand Sachschaden. Der Verkehrsunfall wurde polizeilich aufgenommen.

