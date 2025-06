Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer stürzt nach Bremsmanöver und verletzt sich schwer

Heinsberg-Horst (ots)

Am 27. Juni (Freitag) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 50-jährige Geilenkirchener war mit seiner Maschine gegen 09.50 Uhr auf der Randerather Straße aus Richtung Porselen kommend in Fahrtrichtung Randerath unterwegs, als er unmittelbar vor einer Fahrbahnverengung verkehrsbedingt abbremsen musste. Auf der feuchten Fahrbahn verlor er dadurch die Kontrolle über sein Bike und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

