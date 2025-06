Darmstadt (ots) - Nachdem bislang unbekannte Täter am Montagabend (9.6.) mehrere Handwerkerfahrzeuge in der Staudingerstraße ins Visier nahmen, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Gegen 23 Uhr verschafften sich die Diebe zunächst Zutritt auf ein Firmengelände und im Anschluss mit Gewalt in mehrere Handwerkerfahrzeuge. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ...

mehr