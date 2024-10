Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl von Baustelle

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Nonnenweg;

Tatzeit: Zwischen 28.09.2024, 15.00 Uhr; und 01.10.2024, 18.40 Uhr;

Auf Metall abgesehen hatten es Unbekannte in den letzten Tagen in Stadtlohn. Die Täter montierten zwei Fallrohre von einer Baustelle am Nonnenweg ab. Zu dem Geschehen kam es zwischen Samstagnachmittag und Dienstagabend. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 6290. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell