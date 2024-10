Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel OT Altstadt

Kirkel (ots)

Am 07.10.2024, gegen 15:20 Uhr, kam es in der Ortsstraße in Kirkel-Altstadt zu einer Verkehrsunfallflucht zwischen zwei bislang unbekannten Fahrzeugen. Der Vorfall wurde durch eine unbeteiligte Zeugin beobachtet. Zu vorgenanntem Zeitpunkt befährt der Unfallverursacher (männliche Person) mit seinem PKW (vermutlich blaue Lackierung; IGB-Kennzeichen) die Ortsstraße von der Straße "Zum Galgenberg" kommend und touchiert hierbei den linken Seitenspiegel eines geparkten PKW. Der geschädigte PKW war in der Ortsstraße, in Höhe des Anwesens 67, am rechten Fahrbahnrand geparkt. Durch die Kollision wird der Seitenspiegel des geparkten Pkw vollständig zerstört. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Das geschädigte Fahrzeug konnte bei Eintreffen der Polizei vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell