Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl einer Geldbörse im NKD Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 05.10.2024, in der Zeit zwischen ca. 14:00 Uhr und 14:30 Uhr, kam es vermutlich in der NKD-Filiale in der Von-der-Leyen-Straße in Blieskastel zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Dieser wurde aus der Handtasche der 67 Jahre alten Geschädigten entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell