Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Trickdieb entwendet Schmuck von Senioren

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nachdem sich ein bislang unbekannter Mann am Dienstag (10.6.) als angeblicher Mitarbeiter der Feuerwehr ausgab und in der Brucknerstraße einen Trickdiebstahl begangen hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Zwischen 10.15 und 10.30 Uhr begab sich der falsche Mitarbeiter zu einem Einfamilienhaus und gaukelte den Senioren im Alter von 77 und 87 Jahren vor, Feuermelder überprüfen zu müssen. So verschaffte sich der Kriminelle Zugang in die Wohnung und entwendete dort Schmuck. Im Anschluss suchte er in unbekannte Richtung das Weite.

Der unbekannte Kriminelle soll circa 1,70 Meter groß und zum Tatzeitpunkt mit heller Kleidung und einer hellen Mütze bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät:

Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell