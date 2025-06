Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Sichere Innenstadt"- Straßenverkehr kontrolliert/57 Fahrer zu schnell - Falsche Kennzeichen am Auto

Rüsselsheim (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Dienstag (10.06.), in der Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr, den Straßenverkehr. Unterstützung bekamen sie von Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei.

In der Frankfurter Straße und in der Johann-Sebastian-Bach-Straße wurden hierbei insgesamt 57 Fahrerinnen und Fahrer festgestellt, die zu flott unterwegs waren. Weiterhin wurden sieben Gurtverstöße und zwei Fälle von Handynutzung am Steuer geahndet. Der unrühmliche Spitzenreiter fuhr in der Frankfurter Straße mit 67 km/h anstatt der aufgrund der dortigen Schule maximal erlaubten 30 Stundenkilometer. Ihn erwarten nun 260 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Zudem stoppten die Kontrollkräfte in der Frankfurter Straße einen Autofahrer, an dessen Fahrzeug sich falsche Kennzeichen befanden. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Er musste an Ort und Stelle 750 Euro zur Sicherung des Verfahrens entrichten.

Im Anschluss gab es bei mehreren Personenkontrollen im Bereich Löwenplatz und Marktstraße keinerlei Beanstandungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell