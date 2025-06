Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Umfangreiche Verkehrseinschränkungen zum MV-Tag 2025 in Greifswald - Innenstadt gesperrt

Greifswald (ots)

Anlässlich des MV-Tags vom 20. bis 22. Juni 2025 kommt es in der Greifswalder Innenstadt zu umfassenden Verkehrssperrungen. Diese sind nicht nur für die Mitwirkenden und Gäste des Festes, sondern auch für den Lieferverkehr relevant. Der Hansering wird abschnittsweise gesperrt. Um den Innenstadtbereich weiträumig zu umfahren, wird als Umleitung für den Durchgangsverkehr empfohlen, die Umgehungsstraße (B109/B105) zu nutzen.

Sperrungen in der Innenstadt: Umfangreiche Maßnahmen für mehr Sicherheit

Für die größtmögliche Sicherheit aller der Besucherinnen und Besucher sowie aller Mitwirkenden werden während der Veranstaltungszeiten sämtliche Zufahrtsstraßen zu den Veranstaltungsflächen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Aufbau der Sperren beginnt am Freitag, dem 20. Juni, ab 16:00 Uhr.

Die Fußgängerzone wird ab der Kreuzung Kapaunenstraße bis zur Europakreuzung gesperrt. Zusätzlich betroffen sind: - Hansering zwischen Stralsunder Straße und Holzgasse - Bereich vor dem Fangenturm in der Hafenstraße - Salinenstraße (erst am Samstag ab ca. 10:00 Uhr) - Friedrich-Loeffler-Straße (zwischen Johann-Sebastian-Bach-Straße und Hansering) - Die in diesem Bereich angrenzenden Straßen Rakower Straße, Fleischerstraße und Baderstraße (nördlich der Domstraße)

Wichtig: Ein Befahren der betroffenen Straßen ist am Samstag und Sonntag während der Aufbauzeiten (08:00 und 10:00 Uhr) und dann wieder zum Abbaubeginn am Sonntag ab 18:30 Uhr möglich. Außerhalb der Veranstaltungszeit sind nur die Friedrich-Loeffler-Straße, die Rakower Straße und Fleischerstraße befahrbar.

Hinweis für Anwohnerinnen und Anwohner innerhalb des gesperrten Bereichs der Innenstadt: Im gesamten gesperrten Bereich ist das Parken ab 20.6. nur mit Bewohnerparkausweis erlaubt. Nur in dringenden Ausnahmefällen ist eine Ausfahrt aus dem gesperrten Bereich möglich - allerdings keine Einfahrt.

Stadtbusverkehr: Änderungen und verlängerte Fahrzeiten Der Stadtbusverkehr ist ebenfalls betroffen. Die Buslinien 2 und 3 verkehren von Freitag, dem 20. Juni, 16:00 Uhr bis Sonntag, 22. Juni, Betriebsschluss nicht durch die Friedrich-Loeffler-Straße. Folgende Haltestellen entfallen in diesem Zeitraum ersatzlos: - Tierpark - Campus Loefflerstraße - Rathaus - Knopfstraße

Zudem wird die Haltestelle "Rathaus" bereits ab Dienstag, dem 17. Juni, bis einschließlich Montag, dem 23. Juni, nicht bedient. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestellen "Bahnhofstraße" oder "Goethestraße" und die Haltestellen am Platz der Freiheit zu nutzen.

Zusätzliche Fahrten:

Am Freitag und Samstag (20. und 21. Juni) wird der Takt der Linie 2 ausgeweitet: - In Richtung Wieck Brücke: zusätzliche Fahrten ab ZOB um 23:18 Uhr und 23:48 Uhr - In Richtung Schönwalde: letzte Fahrten ab ZOB um 23:15 Uhr und 23:32 Uhr

Auch der Mobilitätsservice "Friedrich" steht wie gewohnt zur Verfügung. Für Rückfragen ist die Mobilitätszentrale am ZOB unter Tel. 03834 532424 erreichbar (Mo-Fr zu den Öffnungszeiten).

Parken: Zentrale Parkflächen stehen bereit Der Parkplatz am Schießwall ist während der Veranstaltung für Gäste geschlossen. Für Besucherinnen und Besucher stehen folgende öffentliche Parkmöglichkeiten in Innenstadtnähe zur Verfügung: - Museumshafen Nord - Hansering - Am Theater - Am Bahnhof - P&R Osnabrücker Straße - Tiefgarage Pommersches Landesmuseum - Tiefgarage Dompassage

Weitere Informationen zu Parkflächen und Tarifen sind unter https://gpg-hgw.de/Karte abrufbar.

Aufruf an Greifswalderinnen und Greifswalder: Bitte umweltfreundlich anreisen

Da viele Gäste von außerhalb erwartet werden, bittet die Stadt Greifswald alle Bürgerinnen und Bürger, möglichst mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr zum MV-Tag anzureisen. So können unnötiger Verkehr und Parkdruck vermieden und ein reibungsloser Ablauf des Festwochenendes unterstützt werden.

Weitere Informationen zum MV-Tag und Aktualisierungen finden Sie im Internet unter https://www.mvtag-2025.de

