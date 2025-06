Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Trunkenheitsfahrt endet mit Widerstand

Seebad Zempin (ots)

Am gestrigen Dienstag, 12.06.2025, wurde dem Notruf der Polizei gegen 16:30 Uhr eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Der 54-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes Sprinter sei zuvor einer Zeugin durch seine augenscheinlich starke Alkoholisierung aufgefallen. Der 54-Jährige konnte in der Ortslage Zempin gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei sei für die Beamten ein starker Alkoholgeruch wahrnehmbar gewesen. Am Kontrollort habe sich der Fahrer des Sprinters äußerst unkooperativ verhalten und in weiterer Folge Widerstand gegen die Beamten geleistet.

Eine Atemalkoholkontrolle des 54-Jährigen ergab einen Wert von 3,4 Promille. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt. Den Fahrzeugführer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell