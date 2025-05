Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Bevölkerungsinformation zu einer erneuten Sirenen-Fehlauslösung in Grevenbroich-Wevelinghoven

Grevenbroich (ots)

Heute Morgen kam es um 04:01 Uhr erneut zu einer Fehlauslösung der Sirene an der Von-Heinsberg-Straße in Wevelinghoven.

Es wurde fälschlicherweise das Signal "Warnung" ausgegeben. Die Feuerwehr Grevenbroich arbeitet bereits seit der letzten Fehlauslösung am 23. April 2025 aktiv an der Fehlersuche. So wurde schon ein Bauteil der Sirenensteuerung ausgetauscht. Dies brachte allerdings offensichtlich nicht den gewünschten Erfolg.

Aufgrund des erneuten Vorfalls wird die Feuerwehr Grevenbroich die Sirene an der Von-Heinsberg-Straße heute stilllegen. Im Falle einer akuten Warnsituation wird der betroffene Bereich zeitnah durch eine mobile Sirene gewarnt.

Um die Sirene wieder in Betrieb nehmen zu können, arbeitet die Feuerwehr Grevenbroich eng mit Technikern und der Bundesnetzagentur zusammen.

Wir bedauern den erneuten Vorfall und arbeiten intensiv an einer Klärung der Situation.

