Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Brandmeldeanlage verhindert größeren Brand

Grevenbroich (ots)

Am gestrigen Dienstagvormittag gegen 11.00 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage in einem Verwaltungsgebäude eines Energieversorgers im Stadtteil Frimmersdorf aus. Die Leitstelle entsandte daraufhin den hauptamtlichen Löschzug der Feuerwehr Grevenbroich zur Einsatzstelle.

Die Einsatzkräfte stellten unmittelbar nach dem Eintreffen eine Verrauchung im Erd- und Kellergeschoss sowie intensiven Brandgeruch fest. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle Personen das Gebäude bereits verlassen. Einsatzleiter Heiko Ratz veranlasste, aufgrund der vorgefundenen Lage, sofort die Erhöhung des Einsatzstichworts auf "Feuer Zimmer". Die Kreisleitstelle alarmierte daraufhin weitere Kräfte nach.

Ein Trupp unter Atemschutz durchsuchte den Keller und lokalisierte den Brandherd zügig in einem Kabelkanal in der Zwischendecke. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit einem Feuerlöscher und verhinderten so eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäudeteile.

Im Anschluss führten mehrere Trupps unter Atemschutz umfassende Lüftungsmaßnahmen durch und kontrollierten angrenzende Bereiche, um verbliebenen Brandrauch zu entfernen und eine weitere Gefährdung auszuschließen.

Die ehrenamtlichen Einheiten Frimmersdorf/Neurath und Gustorf/Gindorf unterstützten den Einsatz vor Ort. Die Einheit Stadtmitte stellte währenddessen den Grundschutz für das übrige Stadtgebiet sicher.

Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens kann die Feuerwehr Grevenbroich keine Aussage Aussage machen.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell