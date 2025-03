Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Manipulation von Laufleistungen an Kraftfahrzeugen sowie Hehlerei von hochwertigen Fahrzeugen

Polizei vollstreckt mehrere Haftbefehle

Saarbrücken (ots)

Beim Sachgebiet für Qualifizierte Eigentumskriminalität im Landeskriminalamt war bis Ende Februar die Ermittlungsgruppe "Bus" eingerichtet. Die Verfahren richteten sich gegen eine Bande. Insgesamt wurden über 500 Verdachtsfälle recherchiert. Gegen vier Bandenmitglieder wurden bereits Haftbefehle vollstreckt. Nach weiteren Mitgliedern wird derzeit noch gefahndet.

In einem Verfahrenskomplex "Manipulation" klärte die Ermittlungsgruppe über 70 Fälle auf. Durch umfangreiche Ermittlungen konnten bislang vier Haftbefehle gegen Mitglieder einer Bande vollstreckt werden, die zuvor an Fahrzeugen die Laufleistung manipuliert und hierdurch Gewinne erwirtschaftet hatten. Gegen vier weitere Mitglieder dieser Bande wurden ebenfalls Haftbefehle erlassen, diese konnten jedoch noch nicht vollstreckt werden. Der Schaden in diesem Verfahren liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

Ein weiterer Verfahrenskomplex mit über 50 Fällen wegen Hehlerei von hochwertigen Fahrzeugen richtete sich ebenfalls gegen eine Bande. Hierbei konnten ca. 25 Fälle aufgeklärt werden. Es wurden fünf Haftbefehle gegen Mitglieder der Bande erlassen. Deren Aufenthalt ist derzeit unbekannt. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag. Die Verkaufshandlungen der zuvor meist betrügerisch erlangten Fahrzeuge wurden nach Frankreich verlegt. Hierzu nutzten die Täter ausgekundschaftete Örtlichkeiten. Nach Erhalt des Bargeldes verließen sie unter einem Vorwand den Verkaufsort fußläufig. Der Verkauf der Fahrzeuge erfolgte unter Verwendung verfälschter deutscher Blankodokumente. Zudem waren die angebrachten Kennzeichen Doubletten. Diese waren mit zuvor entwendeten Siegeln versehen.

Bei den ermittelten Bandenmitgliedern handelt es sich überwiegend um rumänische Staatsbürger im Alter von 17 bis 48 Jahren. Nach den bislang noch flüchtigen Tätern wird mit EU-Haftbefehlen gefahndet.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Präventionshinweise für einen Privatkauf von Fahrzeugen:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen nur ein Fahrzeugschlüssel überreicht wird. - Lehnen Sie eine neutrale Übergabeörtlichkeit des Fahrzeuges ab! - Achten Sie auf die angebrachten Kennzeichen und die in den Fahrzeugpapieren stehenden Namen und Adressen. Prüfen Sie dies auf Plausibilität! - Werden Sie bei Versprechen von Nachsendungen (wie z.B. Winterreifen oder Serviceheften), sowie dem Erzeugen von zeitlichem Druck bei der Fahrzeugübergabe misstrauisch! - Informieren Sie bei begründeten Zweifeln umgehend die Polizei!

