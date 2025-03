Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Überwachung der Waffenverbotszonen der Landespolizeidirektion in der Saarbrücker Innenstadt.

Saarbrücken (ots)

Im Rahmen der fortlaufenden Bemühungen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung hat die Polizeiinspektion Saarbrücken Stadt gemeinsam mit Kräften der Bereitschaftspolizei sowie der Landeshauptstadt Saarbrücken am heutigen Donnerstag, 27.03.2025, verdachtsunabhängige Kontrollen in den für Saarbrücken ausgewiesenen Waffenverbotszonen durchgeführt.

In der Zeit von 15:00 - 18:30 Uhr führten die eingesetzten Einsatzkräfte lageunabhängig Kontrollen in allen für die Landeshauptstadt ausgewiesenen Verbotszonen durch. Den Auftakt machte eine Kontrolle einer größeren Personengruppe an der Johanniskirche, die von Innenstaatssekretär Torsten Lang als Beobachter begleitet wurde.

Die Polizei kontrollierte insgesamt mehr als 120 Personen. Hierbei stellten sie zehn Verstöße gegen die derzeit festgelegten Bestimmungen der im Saarland geltenden Verordnung für Waffen- bzw. Messerverbotszonen fest. Unter anderem wurden Messer, Schlagstöcke und Pfeffersprays von den Einsatzkräften im Rahmen der Kontrollen beschlagnahmt.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen konnten darüber hinaus noch weitere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eine Person gegen die ein Haftbefehl vorlag, festgestellt werden.

Entsprechende Strafanzeigen bzw. Ordnungswidrigkeitsanzeigen wurden eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern diesbezüglich an.

Die örtlich zuständige Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt wird auch zukünftig ihre grundsätzlich offen erkennbaren, aber auch verdeckten Kontroll- und Überwachungstätigkeiten an aktuellen Lageerkenntnissen ausrichten und weitere verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell