Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Zielfahnder erfolgreich

Haftbefehl in Saarbrücken vollstreckt

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Dienstag (11.03.2025) nahmen Zielfahnder der Landespolizeidirektion gemeinsam mit Kräften des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der PI Saarbrücken-Stadt einen 22-jährigen ungarischen Staatsbürger fest. Gegen den Mann bestand ein Europäischer Haftbefehl.

Im Juni 2024 erließen ungarische Behörden einen Europäischen Haftbefehl gegen den 22-Jährigen. Diesem wird die Verursachung eines tödlichen Verkehrsunfalls unter alkoholischer Beeinflussung und zeitgleicher Geschwindigkeitsübertretung vorgeworfen.

Nach Übernahme der Ermittlungen durch die Zielfahnder der Landespolizeidirektion erfolgte am heutigen Tag die widerstandslose Festnahme des Gesuchten in dessen Wohnung in Saarbrücken. Nach der anschließenden Vorführung bei einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Saarbrücken, erließ dieser einen Haftbefehl gegen den Mann, der im Nachgang der JVA Saarbrücken überstellt wurde. Der 22-Jährige verbleibt bis zu seiner Auslieferung nach Ungarn in Haft.

