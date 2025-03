Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten, 12. KW 2025

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 17.03.2025, bis Sonntag, 23.03.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 17.03.2025

- B 41 zwischen Neunkirchen und St. Wendel - BAB 8 zwischen AK Neunkirchen und AK Saarbrücken - B 269 neu zwischen Landesgrenze Frankreich und Ensdorf

Dienstag, 18.03.2025

- BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal - L 266 zwischen Göttelborn und Humes - L 151, Wadern

Mittwoch, 19.03.2025

- L 113 zwischen Neunkirchen und Blieskastel - B 268 zwischen Heusweiler und Schmelz - BAB 620 zwischen AS Geislautern und AD Saarbrücken

Donnerstag, 20.03.2025

- BAB 1 zwischen Landesgrenze Rheinland-Pfalz und AS Eppelborn - BAB 620 zwischen AS Bismarckbrücke und AS Völklingen-City - L 119 zwischen Homburg und Rohrbach

Freitag, 21.03.2025

- BAB 8 zwischen AS Merzig und Landesgrenze Luxemburg - B 269 neu, Lisdorf

Samstag, 22.03.2025

- BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AK Saarbrücken - Warndt

Sonntag, 23.03.2025

- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - Völklingen

