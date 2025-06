Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Heringsdorf (ots)

Am 11.06.2025 kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortschaft Heringsdorf. Die 53-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Skoda befuhr die L 266 aus Richtung Ahlbeck kommend. Unmittelbar hinter ihr fuhr der 70-jährige deutsche Fahrer eines Pkw VW. Nach bisherigen Erkenntnissen musste die 53-Jährige ihren Pkw verkehrsbedingt zum Stehen bringen. Der 70-jährige VW-Fahrer habe dies zu spät erkannt und sei in weiterer Folge auf den Skoda aufgefahren.

Der Pkw VW war durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 8.500 Euro. Verletzungen erlitt niemand.

