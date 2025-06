POL-ANK: Verkehrsunfall mit verletzten Mopedfahrer

Anklam (ots) - Um es Fahrraddieben so schwer wie möglich zu machen, bietet die Polizeiinspektion Anklam auch in diesem Jahr wieder regelmäßig Fahrradcodierungen an. In dieser Woche findet die Veranstaltung zur Codierung am 12.06. von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Marktplatz der Hansestadt Greifswald statt. In den kommenden Wochen und Monaten werden im Bereich der Insel Usedom, der Hansestadt Greifswald sowie der ...

