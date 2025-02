Polizei Wuppertal

POL-W: W Autoaufbrecher versteckt sich vor der Polizei

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (21.02.2025, 03:50 Uhr) konnte ein Mann angetroffen werden, nachdem er mutmaßlich Diebstähle aus Autos begangen hatte. Anwohner der Straße Schwarzbach meldeten den Verdächtigen der Polizei. Während die Beamten zur Einsatzstelle fuhren, bemerkten sie einen Radfahrer, auf den die Beschreibung zutraf. Als der Mann die Polizisten bemerkte, flüchtete er mit seinem Pedelec. In einem Hinterhof der Langobardenstraße versuchte er, sich in einem Schuppen zu verbergen. Gegen seine Festnahme leistete er keinen Widerstand. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er zumindest zwei Fahrzeuge geöffnet und unterschiedliche Gegenstände mitgenommen, die er bei seiner Festnahme noch mit sich führte. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Wache entlassen. Ihn erwarten nun eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei.

