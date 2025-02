Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 25-Jährigen nach Bedrohungen und Beleidigungen in Gewahrsam

Dortmund (ots)

Am gestrigen Nachmittag (23. Februar) setzten Reisende die Bundespolizei über einen äußerst aggressiven Mann am Bahnhofseingang in Dortmund in Kenntnis. Auch gegenüber den Beamten änderte dieser sein Verhalten nicht, kam einem erteilten Platzverweis nicht nach, bedrohte die Uniformierten und spuckte nach ihnen.

Gegen 15:25 Uhr wurden Bundespolizisten während ihres Streifengangs von Passanten auf einen aggressiven Mann im Bereich des Bahnhofseingangs in Dortmund aufmerksam gemacht. Bereits während ihrer Annäherung beobachteten die Einsatzkräfte, wie der 25-Jährige auf Reisende zuging, diese lautstark ansprach und sie aggressiv anbettelte. Als die Einsatzkräfte den deutschen Staatsbürger auf sein Verhalten ansprachen, entgegnete dieser ihnen gegenüber uneinsichtig und angriffslustig. Infolgedessen erteilten die Uniformierten dem Wohnungslosen einen Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof. Den Anweisungen der Polizisten schenkte der Aggressor jedoch keine Beachtung. Stattdessen verhielt er sich ihnen gegenüber herausfordernd, beleidigte und bedrohte sie. Zudem spuckte er immer wieder vor den Einsatzkräften auf den Boden und beschimpfte sie mittels Handzeichen.

Die Bundespolizisten ergriffen den Beschuldigten an seinen Armen und führten ihn anschließend den Wachräumen am Dortmunder Hauptbahnhof zu. Auf dem Weg dorthin spuckte der 25-Jährige in die Richtung eines Beamten und verfehlte diesen dabei nur knapp. Auch in der Bundespolizeidienststelle ließ der Mann sich nicht beruhigen, sodass ihn die Uniformierten schließlich, zur Verhinderung weitere Straftaten, festnahmen und dem Polizeigewahrsam in Dortmund zuführten.

Der 25-jährige Deutsche wird sich nun wegen Bedrohung und Beleidigung verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell