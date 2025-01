POL-UN: Werne - Polizei ertappt Fahrraddieb auf frischer Tat - Täter in Haft

Schwerte (ots) - Am Dienstag, 28.01.2025, kam es zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Schwerte. Eine 63-jährige Schwerterin war mit ihrem Fahrrad auf der Schützenstraße in Richtung Bethunestraße/Ostenstraße unterwegs, als ihr in Höhe der Fußgängerampel in Richtung Ostenstraße ein kleines Kind vor das Fahrrad lief. Daraufhin stürzte die ...

