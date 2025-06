Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Trunkenheitsfahrt in Anklam

Anklam (ots)

Am gestrigen Tag, 12.06.2025, wurde der Anklamer Polizei gegen 18:15 Uhr eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Eine Zeugin habe beobachtet, wie ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw Mercedes auf einem Parkplatz in der Anklamer Silostraße gegen einen Einkaufswagen gefahren sei. Anschließend sei er stark torkelnd in ein dortiges Geschäft gegangen. Mit Hilfe der Zeugin konnten die Beamten den 69-jährigen deutschen Mercedes-Fahrer ausfindig machen.

Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,26 Promille. Führerschein und Fahrzeugschlüssel des 69-Jährigen wurden sichergestellt. Ein Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell