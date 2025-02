Polizei Köln

POL-K: 250228-7-K Seniorin im Hausflur überfallen - Kripo sucht mutmaßlichen Finder der Beute

Köln (ots)

Nach dem Überfall auf eine Seniorin (84) in Köln-Nippes am Mittwochabend (26. Februar) suchen die Ermittler nach einem dunkel gekleideten Angreifer sowie einem möglichen wichtigen Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte die Kölnerin gegen 17.45 Uhr das Mehrfamilienhaus in der Gustav-Cords-Straße betreten, als der Unbekannte sie von hinten packte, zu Boden brachte und ihr dabei die Tasche entriss. Nachbarn wurden auf die Hilferufe der 84-Jährigen aufmerksam und verständigten die Einsatzkräfte. Die Frau erlitt bei dem Überfall eine Oberschenkelfraktur und musste stationär in einer Klinik behandelt werden.

Die geraubte Handtasche fanden die Ermittler der Kripo dann am Donnerstag auf einer Parkbank im Bereich Kuenstraße/Gustav-Cord-Straße. Aufgrund der Abstellsituation der Beute vermuten die Ermittler, dass möglicherweise ein Zeuge die schwarze Tasche gefunden und abgelegt haben könnte.

Zeugen der Tat, insbesondere der mögliche Finder der "Beute" , werden gebeten, sich bei der Kripo telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

