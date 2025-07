POL-MI: Alkoholisierter Fahrer gerät in Gegenverkehr

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Zwei Autoaufbrüche am Wochenende in Bad Oeynhausen beschäftigen gegenwärtig die hiesige Kreispolizeibehörde. Demnach kam es den Erkenntnissen zufolge am Samstag gegen 14.05 Uhr zum Aufbruch einer Autofensterscheibe an einem Mini Cooper, der auf dem Mitarbeiterparkplatz des HDZ in der Brahmsstraße gestanden hatte. So hörte eine Zeugin zu der genannten Zeit ein lautes Geräusch und bemerkte einen dunkelhaarigen Mann mit heller Hose, der sich ...

mehr