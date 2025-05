Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0867 - Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (10.05.2025) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in der Straße "Lauterlech" gewaltsam ein. Gegen 03.15 Uhr nahmen Anwohner ein lautes Geräusch wahr und verständigte die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Höhe des Beuteschadens wird derzeit noch abgeklärt. Bereits am Freitag (09.05.2025) gegen 05.15 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang Unbekannte gewaltsam in den Kiosk einzudringen. Entwendet wurde hierbei offenbar nichts. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

