Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Diebesgut in Bahnhofsschließfach deponiert

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am heutigen Morgen gegen 4:30 Uhr verhielt sich eine männliche Person auffällig unruhig in Höhe der Gepäckschließfachanlagen im Erfurter Hauptbahnhof. Eine Streife der Bundespolizei beobachtete das Treiben aus sicherer Entfernung, denn der agierende Mann war in der Vergangenheit bereits durch Diebstahlshandlungen polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Person entnahm im weiteren Verlauf zwei Rucksäcke aus einem Schließfach. Da der Mann zuvor ohne Gepäck im Bahnhofsbereich unterwegs war, erhärtete sich der Verdacht, dass die Rucksäcke oder deren Inhalt eventuell aus anderen Besitzverhältnissen stammen könnten. Mit ihrem Gespür sollten die Bundespolizisten richtig liegen.

Der Mann wurde angehalten und kontrolliert. Im Rucksack des 32-jährigen Libyers fanden die Beamten diverse Gegenstände und Kleidungsartikel, bei denen in großen Teilen noch Diebstahlssicherungen angebracht waren.

Ferner wurde bekannt, dass der 32-Jährige bereits durch eine Diebeshandlung in der Erfurter Innenstadt mit der Polizei Berührungspunkte hatte.

Der Mann wurde wegen des Anfangsverdachts des Diebstahls angezeigt. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, aus welchen Geschäften diese stammen.

Für weitere strafprozessuale Maßnahmen wurde die Person an die Landespolizei in Erfurt übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell