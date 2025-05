Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0866 - Nach Unfall: Zu betrunken für Alkoholtest

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Samstagabend (10.05.2025) ereignete sich in der Ulstettstraße ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher war betrunken. Gegen 18.45 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem Mini in der Ulstettstraße unterwegs. Dort kam er zu weit nach links und stieß mit einem geparkten Lkw zusammen. Im Lkw schlief der Fahrer, welcher offenbar eine Pause eingelegt hatte. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme eine starke Alkoholisierung beim 46-jährigen Autofahrer fest. Sogar ein Atemalkoholtest war auf Grund seines Zustands nicht möglich. Der Mann musste die Beamten somit zu einer Blutentnahme begleiten. Am Mini und am Lkw entstand erheblicher Sachschaden, der auf insgesamt gut 15.000 Euro geschätzt wird. Den 46-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Da der Entzug der Fahrerlaubnis als wahrscheinlich gilt, beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Fahrers. Er darf somit bis auf weiteres keine Kraftfahrzeuge mehr führen.

