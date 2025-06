Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos aufgebrochen

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Zwei Autoaufbrüche am Wochenende in Bad Oeynhausen beschäftigen gegenwärtig die hiesige Kreispolizeibehörde.

Demnach kam es den Erkenntnissen zufolge am Samstag gegen 14.05 Uhr zum Aufbruch einer Autofensterscheibe an einem Mini Cooper, der auf dem Mitarbeiterparkplatz des HDZ in der Brahmsstraße gestanden hatte. So hörte eine Zeugin zu der genannten Zeit ein lautes Geräusch und bemerkte einen dunkelhaarigen Mann mit heller Hose, der sich hastig mit einer offenbar aus dem Wagen stammenden hellen Tasche in Richtung der Schützenstraße entfernte.

Später - zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 2 Uhr - kam es zudem zur gewaltsamen Öffnung eines an der Hindenburgstraße stehenden Cupra Formentor. Hier bemerkte die Autonutzerin nachts eine entglaste Beifahrerfensterscheibe und stellte die Entwendung einer leeren roten Handtasche der Marke Aigner aus dem Innenraum fest.

Mögliche Tatzusammenhänge werden von der Polizei geprüft. Hinweise zu den Tätern werden von den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

