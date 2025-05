Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, L844/ Motorradfahrer fährt auf Auto auf

Coesfeld (ots)

Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Senden ist am Mittwoch (14.05.25) auf ein Auto aufgefahren. Gegen 18.25 Uhr befuhr der Mann die L844 in Richtung Senden, als ein vorausfahrender 24-jähriger Autofahrer aus Nottuln von der Landstraße in die Straße Wierling abbiegen wollte. Als der Nottulner abbremste, fuhr der Motorradfahrer auf. Beide kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Feuerwehr musste die ausgelaufenen Kraftstoffe abbinden. Die Straße war zur Unfallaufnahme gesperrt.

