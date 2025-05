POL-COE: Coesfeld, Stockum/ Spind aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Auf der B525 kam es am Mittwoch (14.05.25) zu einem Verkehrsunfall mit einem 33-jährigen Motorradfahrer aus Billerbeck. Gegen 10.05 Uhr befuhr er die Bundesstraße in Richtung Darup, als in der Gegenrichtung ein unbekannter Autofahrer in einem silbernen Auto einen Lkw überholte. Daraufhin mussten zwei Autos stark abbremsen. Auf eines fuhr der Billerbecker auf und stürzte. Mit einem Rettungswagen kam ...

