POL-COE: Coesfeld, Dülmen, Stadtlohn, Gronau und die Niederlande: Nachtragsmeldung zu Festnahme bei Polizeieinsatz

Coesfeld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Coesfeld

Die Polizei hat mit Unterstützung von Spezialeinheiten am Dienstag (13.05.25) vier Personen auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Dülmener Straße festgenommen. Demnach handelt es sich um ein Ermittlungsverfahren der Kreispolizeibehörde Coesfeld und der Staatsanwaltschaft Münster im Bereich der Drogenkriminalität, das diese seit längerem im Rahmen einer eigens dafür eingerichteten Ermittlungskommission führen. Gegen 18 Uhr sollte es zum Verkauf einer nicht geringen Menge Kokain unter Beteiligung der vier Personen kommen, als die Spezialeinheiten die Männer aus Coesfeld, Gronau und aus den Niederlanden festnahmen. Vor Ort stellten die Beamten rund ein Kilo Kokain in einem Auto mit einem Straßenverkaufswert von mindestens rund 65.000 Euro sicher. Unmittelbar nach den Festnahmen erfolgten Durchsuchungen mehrerer Wohnungen in Coesfeld, Dülmen, Stadtlohn und Gronau, bei denen die Ermittler weiteres Beweismaterial sicherstellten. Unter anderem fanden sie Marihuana, Amphetamine, Haschisch, LSD, Ecstasy, eine Luftdruckpistole sowie eine hochwertige Armbanduhr, eine Machete und ein Messer. Nach der Festnahme ging es für die vier Beschuldigten zunächst ins Polizeigewahrsam. Ein Haftrichter am Amtsgericht Coesfeld ordnete am Mittwoch (14.05.25) Untersuchungshaft für die Männer an. Bei den Durchsuchungen wirkten starke Kräfte der Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Coesfeld sowie Kriminalbeamte der Kreispolizeibehörde Borken mit.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell