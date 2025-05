Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Am Dorn

Einbruch in Spielothek

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (gegen 03.00 Uhr) in eine Spielothek auf der Straße "Am Dorn" in Senden, Bösensell ein. Hierzu schlugen sie die Glasscheibe einer Eingangstür ein und gelangten so ins Innere. Dort versuchten sie mindestens zwei Geldwechselautomaten aufzusprengen. Aufgrund des Nebels und zur Eigensicherung, konnte eine Durchsuchung des Gebäudes erst in den frühen Morgenstunden erfolgen. In dieser Zeit sicherten Polizisten das Gebäude von außen. Augenscheinlich gelang es den Tätern nicht, die Automaten zu öffnen und sie flüchteten ohne Beute.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

