Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verfassungsfeindliche Parolen

Rastatt (ots)

Im Rahmen einer Veranstaltung am Marktplatz fiel ein 46-Jähriger am Donnerstagabend auf, da er mehrfach verfassungsfeindliche Parolen in die Menge schrie und diese mit seinen Gesten bestärkte. Als dieser gegen 18 Uhr einer Kontrolle unterzogen wurde, beleidigte er die Beamte des Polizeireviers Rastatt. Ihm wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ein Platzverweis erteilt, welchem er schlussendlich Folge leitstete. Der Mittvierziger sieht nun einem Strafverfahren entgegen.

/am

