LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Ein 27-Jähriger wurde am Samstagnachmittag um 14:35 Uhr in der Humboldtstraße auf einem E-Scooter durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf die Einnahme von Cannabis. Zudem hatte der Fahrer seinen E-Scooter nicht pflichtversichert. Gegen den 27-Jährigen wurde nach der Entnahme von Blut in einem Krankenhaus ein Strafverfahren eröffnet. (ml) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

