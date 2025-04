LPI-GTH: Gasflaschen entwendet - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstagmorgen kam es um 06:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Reinhardsbrunner Straße. Nachdem der Täter mehrere Werkzeuge entwendet hatte, flüchtete er aus dem Keller. Hierbei trug er eine weiße Jacke. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen zu Personen gemacht? Hinweise werden von der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 ...

