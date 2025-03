Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Verkehrsschild umgefahren - Zeugenaufruf (28.03.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Freitagabend ist es, gegen 20 Uhr auf der Harzerstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Zeuge beobachtete wie ein schwarzer Mercedes beim rückwärts Ausparken ein Verkehrszeichen gänzlich überfuhr. Der blonde, etwa 180 cm große Fahrer stieg anschließend aus, um die Misere in Augenschein zu nehmen. Dies veranlasste ihn allerdings nicht dazu den Unfall zu melden, denn er stieg wieder in sein C-Klasse Modell ein und fuhr davon. Der Schaden am Verkehrszeichen liegt bei etwa 1.000 Euro. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Nummer 07721 / 6010 beim Polizeirevier Villingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell