Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbrecher am Clubhaus des Hohentwielstadion, dem Hallenbad und einer Gaststätte in der Friedinger Straße am Werk (29./30.03.2025)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen sind unbekannte Einbrecher am Clubhaus des Hohentwielstadion, dem Hallenbad und einer Gaststätte in der Friedinger Straße am Werk gewesen.

Zwischen 20 Uhr und 9 Uhr machten sich die Täter an den Rollläden der Fenster und der Terrassentür des Clubheims zu schaffen, gelangten jedoch schlussendlich nicht in die Innenräume. Anschließend brachen sie einen Container der als Materiallager dient und einen weiteren, nebenan gelegenen Verkaufsraum des Vereins auf. Sie durchsuchten beide Räumlichkeiten, entwendeten jedoch soweit bislang bekannt nichts.

Im Zeitraum zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr schlugen Einbrecher die Seiteneingangstür des Hallenbads ein und durchsuchten anschließend im Inneren mehrerer Büroräume. Auch hier flüchteten sie schließlich ohne Beute.

Gegen kurz nach 4 Uhr versuchten sich unbekannte Täter erfolglos an der Terrassentür einer Gaststätte in der Friedinger Straße.

Die Höhe des entstandenen Schadens an den einzelnen Objekten ist noch nicht bekannt.

Zeugen die im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen Verdächtiges im Bereich des Hohentwielstadions, des Hallenbads und des Hostels in der Friedinger Straße beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell