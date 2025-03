Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B31, Lkr. Konstanz) Vier verletzte Personen und hoher Blechschaden bei Unfall auf der B31 zwischen Stockach und Ludwigshafen (30.03.2025)

Stockach, B31 (ots)

Vier verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt mehreren zehntausend Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 31 zwischen Stockach und Ludwigshafen passiert ist. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer war auf der B31 von Stockach kommend in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Nach dem Ortsausgang beschleunigte er und erkannte daraufhin einen aus der Einfahrt eines Obsthofes nach links abbiegenden Mercedes der B-Klasse eines 65-Jährigen zu spät. In der Folge prallte der BMW seitlich versetzt in den Mercedes. Durch die Wucht der Kollision hob der Wagen des 32-Jährigen ab und kam schließlich an einem Begrenzungsgeländer auf dem rechts der Fahrbahn gelegenen Radweg zum Liegen.

Glücklicherweise erlitten sowohl der 32-Jährige als auch sein 35 Jahre alter Beifahrer und der 65-Jährige und sein 55-jähriger Mitfahrer lediglich leichte Verletzungen, die keiner Versorgung im Krankenhaus bedurften.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf etwa 30.000 Euro, den Schaden am Mercedes auf rund 10.000 Euro. Am Begrenzungsgeländer entstand zudem ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Feuerwehr Stockach unterstützte mit drei Fahrzeugen und 14 Helfern bei der Unfallaufnahme.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell