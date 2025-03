Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Lkr. Rottweil) - Betrunken mit Unfallschaden im Auto eingeschlafen (15.03.2025)

Deißlingen (ots)

Die Polizei hat am Samstagmorgen einen betrunkenen Mann in einem beschädigten Wagen vorgefunden.

Gegen 08:15 Uhr meldete ein Zeuge einen beschädigten Opel Astra Sports Tourer in der Singener Straße in Villingen, in dem sich ein schlafender Mann befand.

Der Wagen wies erhebliche Unfallschäden auf, die nach Angaben des 33-jährigen Mannes durch eine Kollision auf der Bundesstraße 27 zwischen Rottweil und Deißlingen entstanden.

Ein Atemalkoholtest des 33-Järhigen ergab einen Wert von 1,7 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der Schaden am verunfallten Opel beläuft sich auf etwa 7.500 Euro.

Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

